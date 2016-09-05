Химки, Московская область, 5 сентября, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Дополнительный день для проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в подмосковных Химках назначен на 5 сентября. 17 человек со всей области будут сдавать экзамен по русскому языку. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый госэкзамен

«В Московской области начинается дополнительный период сдачи ЕГЭ для обучающихся, которые не смогли сдать экзамены в основной период. Пятого сентября пройдет экзамен по русскому языку. Количество участников — 17 человек», — говорится в сообщении министерства.

Сдавать экзамен учащимся предлагается на базе лицея № 11 в Химках. За ходом проведения тестирования будут наблюдать члены экзаменационной комиссии, общественные наблюдатели и онлайн-наблюдатели в ситуационном центре.

В химкинской школе, ставшей пунктом проведения дополнительного ЕГЭ, будут применяться технологии печати КИМ (контрольно-измерительных материалов) в аудиториях и сканирования экзаменационных материалов.

Узнать свои результаты участники экзамена смогут после 13 сентября 2016 года.

Отметим, что 27 июня в области уже проходил резервный день сдачи русского языка для участников ЕГЭ, пропустивших экзамены по уважительной причине, и для выпускников, получивших неудовлетворительный результат в основные сроки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основной день сдачи ЕГЭ в области был назначен на 30 мая 2016 года. Тогда более чем 32 тысячи выпускников 11-ых классов сдавали экзамен по русскому языку в 256 пунктах сдачи.