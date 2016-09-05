Петрозаводск, 5 сентября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Сегодня, 5 сентября, стартовал последний этап голосования за дизайн новых купюр достоинством 200 и 2000 рублей. Кижи успешно преодолели два этапа, и теперь жители России должны выбрать два города/территории из десяти, предложенные символы которых и будут использованы на новых банкнотах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба музея «Кижи»

Последний этап голосования продлится до 5 октября. В финале Петрозаводск соревнуется с Дальним Востоком, Владимиром, Волгоградом, Иркутском, Казанью, Нижним Новгородом, Севастополем, Сергиевым Посадом и Сочи. Петрозаводск и Сергиев Посад представили по одному символу, все остальные города/территории — по два, таким образом, в финале борются 18 символов, среди которых Мамаев курган, Казанский кремль, Олимпийский стадион «Фишт» и другие.

Каждый житель России в финале может выбрать два города/территории и проголосовать за них на сайте «Твоя Россия». Итоги голосования будут подведены 7 октября в эфире телеканала «Россия». Купюры достоинством 200 и 2000 рублей появятся в обращении в 2017 году.