Санкт-Петербург, 5 сентября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга объявил открытый конкурс среди молодых архитекторов и студентов старших курсов профильных вузов на разработку концепции застройки новых жилых районов северной столицы.

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«Цель конкурса: поиск модели соответствия качества жилой среды градостроительному, историко-культурному, природному и социальному контекстам Санкт-Петербурга», — подчеркнули в КГА.

В Смольном признают проблему низкого качества новых жилых районов, их несоответствие культуре, архитектуре и стилю Санкт-Петербурга. С помощью конкурса власти хотят найти методы создания жилой среды, соответствующей культурным традициям Петербурга в целом и индивидуальным особенностям конкретного места.

Конкурс будет проходить не в «теории», а с четкой привязкой к конкретной местности. Для проектирования участникам конкурса будут предложены два участка на окраине Санкт-Петербурга.

Первая территория находится в Купчино — на юге города, во Фрунзенском районе, в окружении промышленной и жилой застройки. Она ограничена ул. Софийской, Дунайским пр., ул. Малой Бухарестской, ул. Димитрова. Площадь — 43 га.

Вторая территория — на северо-востоке города, в Красногвардейском районе, в местности с историческим название «Пороховые», вблизи бывшего Охтинского порохового завода. Площадь — около 49 га.

Призовой фонд конкурса «Петербургский стиль XXI века» составит 1 миллион рублей. Победитель получит 500 тыс. рублей, обладатель второго места — 300 тыс., третьего — 200 тыс. рублей. Подать заявку на конкурс можно с с 5 сентября по 1 ноября 2016 года, а подведение итогов состоится 16 декабря.

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