Севастополь, 5 сентября, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Предварительная стоимость по перестройки зданий имущественного комплекса бывшего института банковского дела под нужды правительства Севастополя в случае его переноса составит 625,60 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании 5 сентября сообщил и.о. директора департамента аппарата губернатора Сергей Горелов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщил Горелов, ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ, необходимых для включения имущественного комплекса, составляет 625,6 млн рублей. Львиная доля затрат (295,14 млн рублей) заложена на перепланировку помещений, а также на устройство оборудования конференц-залов (241,76 млн рублей). Пожарная сигнализация обойдется в сумму около 50 млн рублей.

Ранее врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявлял, что окончательное решение о передаче имущественного комплекса бывшего института банковского дела в Севастополе будет принято после визита в город замминистра обороны 13 сентября. На комплекс зданий на улице Парковая в Севастополе претендуют три ведомства — Минобороны РФ, министерство образования и науки РФ и правительство Севастополя.

Для правительства Севастополя переезд в комплекс зданий «носит задачу повышения управляемости правительством, которое разбросано в 46 зданиях».

«Для меня это вопрос эффективности и выживаемости с точки зрения результатов работы правительства», — подчеркнул глава города.

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Военное училище в Севастополе прирастёт территорией и имуществом

Овсянников добавил, что позиция Минобороны, претендующего на здания, также вполне определена. Фонды института могут быть использованы для размещения трех гражданских факультетов Черноморского высшего военно-морского училища (ЧВВМУ) им. Нахимова.

«Было обращение министра обороны, на которое глава государства наложил резолюцию, поддерживающую министра обороны. Но соответствующая поддержка была и на обращение правительства Севастополя. Поэтому мы должны все это обсуждать, в том числе во время будущего визита в Севастополь замминистра обороны 13 сентября», — уточнил Овсянников.

Еще одним претендентом на комплекс бывшего вуза Украины выступает Севастопольский государственный университет (СевГУ). В связи с дефицитом мест в общежитиях для студентов, руководство университета вынуждено было отложить начало учебного года на месяц.

«Если у Севастопольского госуниверситета в его стратегии развития существует срочная потребность в этом здании, то это решение может быть принято в его пользу», — сказал Овсянников.

Из-за дефицита мест в общежитиях первокурсники СевГУ не начали учиться

Как сообщало ИА REGNUM, по просьбе ЦБ, имущественный комплекс института банковского дела в июне прошлого года был передан в безвозмездное постоянное пользование Центробанку России. На его базе создан Московский банковский колледж.

Позднее Центробанк отказался от пользования, и комплекс должен быть возвращен в имущественную казну Севастополя 1 октября.