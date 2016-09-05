Киев, 5 сентября, 2016, 14:30 — ИА Регнум.



jackmac34 Гривны

В конце августа — начале сентября 2016 года на Украине произошли сезонные колебания курса гривны. В ближайшее время курс национальной валюты стабилизируется. Как сообщает пресс-служба правительства Украины, об этом в субботу, 3 сентября, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает ИА REGNUM.

«Ситуация будет абсолютно стабильна. Я думаю, что это сезонные колебания. Рисков для украинских граждан здесь нет, мы их не видим», — сказал Гройсман, комментируя снижение курса гривны.

Он считает, что ситуация вокруг национальной валюты пока не требует вмешательства властей. При этом Гройсман не видит объективных причин для обесценивания гривны. «Никаких рыночных оснований для того, чтобы украинская валюта каким-то образом была обесценена, нет сегодня, абсолютно», — добавил премьер.

По его словам, Нацбанк Украины располагает достаточными запасами валюты. Кроме того, в сентябре МВФ может возобновить кредитование правительства Украины. «Мы ожидаем, что в сентябре мы продолжим сотрудничество (с МВФ — прим. ИА REGNUM )», — отметил Гройсман, уточнив, что размер транша составит более 1 млрд долларов.

Премьер также напомнил, что Киев получил 1 млрд долларов кредитных гарантий от США, которые будут направлены в Государственный бюджет и учтены в его доходной части.

В свою очередь, 5 сентября министр финансов Украины Александр Данилюк заявил на брифинге, что МВФ уже назначил дату рассмотрения вопроса выделения Украине очередного кредита в рамках программы расширенного финансирования (EFF). «Дата уже определена, но пусть об этом сообщит МВФ», — отметил Данилюк. По его словам, МВФ может предоставить Украине кредит до конца 2016 года.

Ранее Данилюк заявлял, что правительство Украины может получить от МВФ 1 млрд долл., который будет гарантирован США. Также министр анонсировал получение Украиной финансовой помощи от Еврокомиссии в размере 600 млн евро и кредит на покупку газа.

Напомним, 2 сентября котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке установились на уровне 26,62−26,69 грн за доллар. НБУ на 5 сентября понизил официальный курс гривны к доллару на 2 копейки — до 26,63. 18 августа курс был на уровне 25,08 гривны за 1 доллар.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября пресс-служба МВФ проинформировала, что до 7 сентября Совет директоров МВФ не планирует рассматривать вопрос предоставления Украине кредитов. Отмечалось, что в начале сентября будет рассмотрен вопрос сотрудничества с Белоруссией, Брунеем, Суданом, Сербией, Боснией и Герцеговиной и государством Кирибати. 18 августа посол США на Украине Джеффри Пайетт отметил, что Украина сама справляется с экономическими трудностями, поэтому Киев не нуждается в получении очередного транша от МВФ. Пайетт отметил, что Украине хватает резервов для поддержания стабильного курса гривны. «Хорошей новостью является то, что с практической точки зрения Украина не нуждается в выделении транша МВФ сегодня. Их обменный курс стабилен, их резервы достаточны, доверие по-прежнему существует», — сказал Пайетт.