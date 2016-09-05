Челябинск, 5 сентября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. 36-летний житель Челябинска арестован по обвинению сексуальном преступлении против ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Keith Allison Арест

Следствие считает, что гражданин Вадим Есипов 16 августа в Челябинске напал на семилетнюю девочку. Расследованием этого преступления занимались ФСБ и МВД.

Всего следствие расследует ещё семь аналогичных преступлений. Но по ним обвинения ему пока не предъявлены.

Известно, что гражданина задержали в тот момент, когда он собирался улететь в Таджикистан. Перед этим он якобы поменял внешность. У него есть жена, которая ждёт ребёнка.