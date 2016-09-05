Волгоград, 5 сентября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. В Волгограде открыта ежегодная Вахта памяти у Вечного огня. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 5 сентября, торжественное открытие состоялось сегодня на Аллее Героев.

volgadmin.ru Почетный караул в Волгограде

Церемония началась с большого митинга, участие в котором приняли представители администрации Волгограда, депутаты, ветераны и школьники. Подвиг погибших героев почтили минутой молчания, к Вечному Огню возложили цветы. Затем состоялась и торжественная церемония открытия Почетного караула. Традиционную клятву произнесли учащиеся кадетских классов школы № 95 Краснооктябрьского Волгограда — им первыми в новом учебном году доверено почетное право заступить на пост №1. Выбор на образовательное учреждение пал неслучайно — именно эта школа 15 лет назад открыла первые кадетские классы и стала основоположником кадетского движения в Волгограде.

«Сегодня вам выпала большая честь — открыть ежегодную Вахту памяти у Вечного огня, — обратился к юным кадетам заместитель главы города Алексей Волоцков. — Вы продолжите славную традицию сотен тысяч волгоградских ребят, которые в свое время также одевали военную форму, чтобы с оружием в руках нести почетный караул у Поста № 1. Это наша дань памяти советским воинам, павшим при обороне Сталинграда».

Напомним, Пост №1 у Вечного огня в городе-герое Волгограде стал первым в Советском Союзе. В этом году ему исполнилось 50 лет. Ежегодно, с началом учебного года, на Почетную Вахту памяти на Аллее Героев в центре Волгограда встают лучшие и достойные учащиеся городских школ. За полувековой срок в почетном карауле у Вечного огня стояли более 200 тысяч учеников школ Волгограда.