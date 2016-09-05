Минск, 5 сентября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Белоруссия обладает всей инфраструктурой, необходимой для проведения чемпионата мира по хоккею в 2021—2022 годах, об этом заявил глава государства Александр Лукашенко на встрече с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем, сообщает «Р-Спорт»."Если мы будем соответствовать всем критериям, которые Международная федерация предъявляет тем, кто принимает чемпионаты мира и другие крупные соревнования, мы будем благодарны, если в 2021—2022 годах мы снова примем чемпионат мира», — сказал Лукашенко и заверил, что уровень проведения турнира будет достойным. В ответ Рене Фазель сообщил, что возможность выбора Белоруссии в качестве места проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 и 2022 году рассматривается серьезно. Ранее, в 2014 году, белорусская сторона уже принимала ЧМ по хоккею.Читайте также: Лукашенко: «Спортивные функционеры зажрались»