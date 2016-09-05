Москва, 5 сентября, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Российский кинопрокат за прошедшее лето показал рекордные показатели по кассовым сборам, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

DanielSTL Кинопрокат

«Бокс-офис с июня по август составил 12,9 млрд рублей в России + СНГ, — говорится в сообщении. — Это на 10% больше, чем было за аналогичный период годом ранее, и на 7% больше рекордных показателей лета 2014 года».

При этом в сообщении также отмечается, что за период с июня по август текущего года в кино на территории РФ и СНГ побывало более 54 миллионов зрителей, что на 12% больше по сравнению с летом 2015 г.

Цитата из к/ф «Завтрак у папы». реж Мария Кравченко. 2015. Россия Завтрак у папы

Добавим, что отечественные фильмы «Завтрак у папы» (75 млн рублей) и «Одноклассницы» (51 млн), которые вышли в прокат 23 июня и 16 июня соответственно, стали самыми кассовыми среди российских картин.

Доля отечественных фильмов за весь летний период составила 2%.