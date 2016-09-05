Тартус, Сирия, 5 сентября, 2016, 14:23 — ИА Регнум. В Сирии выросло число погибших и пострадавших при взрыве в городе Тартус: жертвами двойного теракта стали по меньшей мере 30 человек, ранее сообщалось об 11 погибших. Об этом сообщает государственное телевидение Сирии.

Niklas Freidwall Взрыв

По данным телеканала, ранены не менее 45 человек. Взрывные устройства были заложены в автомобили, они сработали на правительственной трассе под мостом Арзуна, недалеко от въезда в порт, который используется в качестве базы российским флотом.

В Сирии 5 сентября произошла серия терактов: еще три взрыва прогремели в городах Хомс, Хасека и в пригороде Дамаска. По уточненным данным, погибли более 50 человек. Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.