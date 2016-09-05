Тбилиси, 5 сентября, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили прогнозирует, что республиканцы, которые ранее состояли в коалиции «Грузинская мечта» и вместе с которыми коалиция одержала победу на выборах 2012 года, в будущий парламент Грузии не пройдут. Об этом Иванишвили заявил на очередной встрече с региональными СМИ, которая проходила в регионе Гурия.

Никола Пиросмани. Встреча

По словам экс-премьера, Республиканская партия сегодня не имеет даже 1% поддержки, и общество оценивает эту партию очень правильно.

«У Республиканской партии очень низкий рейтинг. По всем опросам, ее не поддерживает и 1% избирателей. На то есть свои причины… Для Республиканской партии государство начинается там, где начинается Республиканская партия, и заканчивается там, где заканчивается Республиканская партия. Остальное государство в эту партию не входит и остается вне ее внимания», — пояснил Иванишвили и добавил, что он таким образом интерпретирует высказывания самих членов этой партии.

В то же время он видит и положительные стороны Республиканской партии. По мнению Иванишвили, они состоят в том, что это старая партия и что она «отличается последовательностью, соблюдает элементарные правила и очень любит процедурную демократию».