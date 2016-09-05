Рига, 5 сентября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы Латвии (ПВС) выявили 17 новых случаев Африканской чумы свиней (АЧС) среди кабанов — болезнь впервые выявлена в Зилупском крае, в Залесской волости, сообщает LETA.

(сс) Peggy_Marco Свинья

Также заболевшие АЧС кабаны впервые обнаружены в Силмалской волости Резекненского края, в Индрской волости Краславского края и в Саунской волости Прейльского края.

Таким образом, в 2016 году АЧС констатирована у 767 кабанов в 200 волостях 64 краев, а также в двух городах. В свою очередь, у домашних свиней АЧС выявлена в двух хозяйствах в Варкавской и Гулбенской волостях, где пришлось ликвидировать соответственно 50 и 142 свиньи.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, чтобы сократить популяцию кабанов в Латвии и таким образом ограничить распространение АЧС, Продовольственно-ветеринарная служба с 1 сентября 2016 года будет выплачивать охотникам по 50 евро за каждую убитую самку кабана. Как стало известно, выплаты будут производиться в рамках программы ограничения распространения АЧС при софинансировании Евросоюза. На эти цели выделено 600 тысяч евро.

Напомним, АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано это заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. Согласно подсчетам специалистов, АЧС распространяется со скоростью 100 км в год.

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