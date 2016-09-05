Валенсия, Испания, 5 сентября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Пожары вокруг курортов средиземноморского побережья Коста-Бланка в Испании вынудили более 1000 жителей и туристов спасаться бегством, заявили представители аварийно-спасательных служб Испании, сообщает 5 сентября Reuters.

wallspaper.ru Пожар

Испанские власти заявили, что причиной трех крупных пожаров стали целенаправленные поджоги. В результате пожара загорелись некоторые здания в городе Хавеа, загорелась растительность вокруг других городов вдоль побережья, включая популярный туристический город Бенидорм. Пожары начались в нескольких районах 4 сентября. Пожарные боролись с огнем всю ночь с 4 на 5 сентября. Для борьбы с огнем была задействована авиация и военные подразделения.

По мнению экстренных служб, высокая температура (42 °C) и сильные порывы ветра способствовали быстрому распространению огня на большой территории вдоль побережья. 300 человек были эвакуированы в школы и приюты.