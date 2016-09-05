Москва, 5 сентября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. В 2016 году корпус общественных наблюдателей объединил более 3000 человек. С 2014 года Российский союз молодежи (РСМ) оказывает содействие в проведении ЕГЭ, обучая общественных наблюдателей, координируя их работу и организовывая мониторинг проведения ЕГЭ на месте сдачи экзаменов. Об этом сегодня, 5 сентября, заявил Глава РСМ Павел Красноруцкий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«В этом году корпус общественных наблюдателей подключился к мониторингу сдачи ЕГЭ во всех 85 субъектов России, в том числе в 33-х регионах наблюдатели работали на выезде, а в 43 субъектах эксперты впервые присутствовали на сдаче ОГЭ. К 2017 году мы планируем увеличить состав Корпуса общественных наблюдателей до 6000 человек, тем самым внеся свой вклад в проведение объективных экзаменов, — отметил Красноруцкий.

По сего словам, работа с новыми студентами, желающими принять участие в мониторинге сдачи ЕГЭ, начнется уже осенью 2016 года

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября стартовал дополнительный период сдачи ЕГЭ-2016 для тех, кто по каким-то причинам не смог сдать его в основной период. Проект расписания ЕГЭ-2017 уже размещен на сайте Рособрнадзора, где с ним можно ознакомиться.

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