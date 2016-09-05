Рига, 5 сентября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. В Латвии увеличилось количество людей, которые сомневаются в способностях латвийских предпринимателей успешно конкурировать с зарубежными фирмами, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного центром SKDS, сообщает LETA.

Борис Кустодиев. Купец с купчихой (фрагмент). 1914

Так, по итогам опроса, с тем, что местные предприниматели могут успешно конкурировать с зарубежными фирмами, не согласились 38% жителей — это самый высокий показатель с 2004 года. По сравнению с 2015 годом количество жителей, которые не верят в способности местных предприятий успешно конкурировать на международном рынке, выросло на 7 процентных пунктов.

В свою очередь, 53% населения считают, что латвийские предприниматели могут успешно конкурировать с иностранными фирмами, однако только 18% респондентов полностью согласны с этим утверждением, а 35% — скорее согласны, 8% опрошенных не могли дать конкретный ответ о способностях латвийских предпринимателей конкурировать с иностранным бизнесом.

Как стало известно, больше всего в способности латвийских предпринимателей конкурировать на международном рынке латвийцы верили в 2005 году. Тогда с этим утверждением согласились 66% населения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, сами предприниматели Латвии негативно оценивают ситуацию в стране. Особенно это касается налоговых ставок, сумм и порядка уплаты. Так, «очень плохо» оценивают налоговую политику Латвии 24% предпринимателей, а еще 48% —скорее плохо. 0,2% респондентов, считают налоговую политику в Латвии хорошей. Две трети предпринимателей недовольны регулирующими и административными требованиями государства и самоуправлений. Также отрицательно оцениваются доступность рабочей силы и поддержка со стороны ЕС. Особенно отрицательно настроены предприниматели в Латгалии (восточный регион Латвии), там 49% дали ответ «очень плохо» и 25% «скорее плохо».

Напомним, в 2015 году для оценки бизнес-климата в различных государствах был составлен индекс «FICIL Sentiment Index 2015». По данным индекса, иностранных инвесторов в Латвии больше всего беспокоят демографические показатели. По пятибалльной шкале демографическая ситуация в Латвии была оценена на два балла, здравоохранение и социальная защита — на 2,6 балла, качество образования — на 2,8 балла, качество рабочей силы получило три балла. Спрос на продукты и услуги был оценен на 3,1 балла, основная инфраструктура — на 3,2 балла, качество законодательства, регулирующего бизнес — на 3,2 балла, отношение к иностранным инвесторам — на 3,2 балла, эффективность рабочей силы — на 3,2 балла.

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