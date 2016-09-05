Кострома, 5 сентября, 2016, 14:17 — ИА Регнум. В Костроме возбуждено уголовное дело о незаконном расходовании бюджетных средств, выделенных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, ООО «Венеция», заключившее муниципальные контракты на строительство жилья по программе переселения, нарушило условия договоров.

ИА REGNUM Ветхое жилье

В 2013 году мэрия в рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа город Кострома на 2013 год» заключила с ООО «Венеция» 29 муниципальных контрактов на общую сумму более 37 миллионов рублей.

В 2014 году компания сдала один из многоквартирных жилых домов в эксплуатацию, передала квартиры заказчику и получила полную оплату по контрактам.

Однако выяснилось, что при строительстве дома фирма не выполнила условия контрактов, так как работы не соответствовали проектной документации: при возведении дома строители использовали более дешевые материалы. Также обнаружены нарушения строительных норм, санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

Поводом для проверки соблюдения жилищного и градостроительного законодательства, а также законодательства о контрактной системе и об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в деятельности ООО «Венеция» стали обращения граждан. Материалы проверки были направлены прокурором города Костромы в следственные органы.

Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).