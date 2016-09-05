Петрозаводск, 5 сентября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. С начала пожароопасного сезона в 2016 году в Карелии произошло 149 лесных пожаров на общей площади 318,8 га. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 5 сентября, в пресс-службе правительства республики.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

В течение выходных дней 3−4 сентября пожаров зафиксировано не было.

По данным Министерства по природопользованию и экологии Карелии, несмотря на стабильно благоприятную ситуацию в последние недели, противопожарные службы сохраняют готовность к борьбе с лесными пожарами. 4 сентября в районе аэропорта «Пески» осуществлялись тренировочные спуски десантников-пожарных с вертолета. «Специалисты противопожарных служб готовы к работе и при необходимости оперативно приступят к ликвидации лесных пожаров», — подчеркнули в пресс-службе.

По информации Карельского ЦГМС (филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС»), на 6 сентября прогнозируются следующие классы пожарной опасности:

2-й — в Петрозаводском ГО, Беломорском, Сегежском, Муезерском, Медвежьегорском, Кондопожском, Прионежском, Пряжинском, Суоярвском, Пудожском, Лахденпохском, Сортавальском районах;

1-й — в Костомукшском ГО, Лоухском, Калевальском, Кемском, Олонецком, Питкярантском районах.