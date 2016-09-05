Ярославль, 5 сентября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. 5 сентября Верховный суд России рассмотрел жалобу бывшего члена Совета Федерации Евгения Тарло на решение Избирательной комиссии Ярославской области об отказе ему в регистрации. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евгению Тарло было отказано в регистрации из-за того, что он не смог вовремя предоставить справку о расходах. Кандидат оспаривал данное решение в ярославском областном суде, но его требования не были удовлетворены. Верховный суд встал на сторону экс-сенатора.

фото со страницы в Facebook Евгений Тарло

«В своей жалобе Тарло настаивал на том, что документы могут представляться не только на бумаге, но и в электроном виде, а также на то, что он мог предоставлять копию справки о своих расходах не одновременно с другими документами. Суд с ним согласился и принял решение о регистрации Евгения Тарло как кандидата в депутаты Госдумы по 195-му одномандатному округу. Завтра в 15:00 мы проведем заседание комиссии и примем новую форму бюллетеня», — прокомментировал решение суда председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко.

Сам Евгений Тарло считает, что оставшегося до голосования 18 сентября времени очень мало, чтобы провести эффективную избирательную кампанию:

«Я как юрист рад решению Верховного суда, но как кандидат в Госдуму огорчен, так как у меня нет времени на ведение избирательной кампании. Я обязательно согласую свою позицию с новым руководством региона, так как мне бы не хотелось, чтобы мое участие в избирательной кампании вносило какой-то хаос, дезориентировало людей», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Евгений Тарло.

Евгений Тарло — известный российский адвокат и предприниматель, с 2007 по 2015 год являлся членом Совета Федерации от Тамбовской области, в настоящее время является главой фермерского хозяйства в Переславском районе Ярославской области. На выборы депутатов Государственной думы России Тарло был выдвинут Партией Роста.