Южно-Сахалинск, 5 сентября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. VI Международный фестиваль «Край света» готовится к открытию на острове Сахалин. Проект стартует 9 сентября в Южно-Сахалинске, в программе — 15 фильмов, представляющих 15 стран мира. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе фестиваля, 12 из них станут в России премьерами.

Rocco Lucia Кинофестиваль

Цель фестиваля — средствами кино достичь гуманизма, мира и дружбы между народами, создать на территории Сахалинской области благоприятные условия для взаимообогащения культур.

В этом году фестивальная концепция претерпела изменения: расширилось само понятие «Край света» — географически, тематически и жанрово.

«Негласный слоган фестиваля нынешнего года — «Мир без границ. Мир в границах острова Сахалин». Мы хотели углубить понимание «Края света», взглянуть на него с разных сторон. «Край света» — это и географическое понятие, которым мы руководствовались, формируя карту участников, и психологическое, когда человек, герой фильма, находится в пограничном состоянии», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM программный директор смотра Александра Жукова.

sakhalinfilmfestival.ru Зал кинофестиваля «Край света»

В основном конкурсе фестиваля участвуют 15 фильмов из России, Танзании, Японии, Швеции, Грузии, Южной Кореи, Германии, Израиля, Ирана, Чили, Австрии, Эстонии, Таджикистана, Испании и Хорватии. Показ картин в Южно-Сахалинске для многих из них будет максимум третьим-четвертым в мире.

Конкурс оценивает международное жюри под председательством польского режиссера Кшиштофа Занусси.

«Фильм, отобранный в конкурсный показ, должен быть интересным, не оставлять равнодушным, должен вписываться в концепцию фестиваля «Край света». Исходя из регламента, картина не должна быть ранее показан на территории острова Сахалин, но в этом вопросе мы идем дальше — у нас будут соревноваться фильмы, для многих из которых конкурсный показ «Края света» станет премьерой в России», — рассказывает Александра Жукова.

sakhalinfilmfestival.ru Открытие фестиваля в 2013 году

Традиционно в рамках фестиваля будет представлена насыщенная внеконкурсная часть. В 2016 году она будет состоять 15 информационных и ретроспективных программ и будет включать 34 страны.

«Здесь и специальные, и закрытые показы, и азиатская анимация Макото Синкая, и впервые в России ретроспективы Харуна Фароки и Миммо Калопрести, и «Киноарт. Россия», в которую вошел российский фестивальный мейнстрим, и программа фильмов для детей, которая будет показана в городах и населенных пунктах Сахалинской области, — комментирует Александра Жукова, — Я бы хотела обратить внимание на программу «Fest-хиты», в которой мы представим сахалинцам триумфаторов Каннского фестиваля, фестиваля в Карловых Варах, Берлинале. В рамках этой программы пройдут первые показы в России фильмов Ксавье Долана «Это всего лишь конец света» и Саболча Хайду «Семейное счастье».

Цитата из к/ф «Это всего лишь конец света». реж Ксавье Долан. 2016. Канада, Франция Обед

Мероприятия пройдут в кинотеатрах «Октябрь» и «Комсомолец», площадке под открытым небом и специальных фестивальных шатрах. Впервые на фестивале одной из площадок станет передвижной Киномобиль, который в течение недели будет ездить по Сахалину.

Особым событием VI фестиваля станет премьера альманаха о Сахалине с рабочим названием «Сахалин. Документальные новеллы». Картина стала результатом акции «Кинопоезд», которая прошла на Сахалине в июле 2016 года.

«По инициативе Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области по острову Сахалин проехал «Кинопоезд». По ходу его движения режиссеры-документалисты снимали документальное кино о Сахалине, отыскивая интересные истории и героев. Фильм сейчас находится на финальной стадии монтажа, в него войдут пять новелл, снятые разными съемочными группами — сахалинскими кинематографистами и выпускниками ВГИКа. Художественный руководитель проекта — режиссер Сергей Мирошниченко», — комментирует Александра Жукова.

VI Международный фестиваль «Край света» продлится на Сахалине до 17 сентября.