Санкт-Петербург, 5 сентября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Перед судом в Санкт-Петербурге предстанет мужчина, обвиняемый в нападении на инкассаторов в сентябре 2015 года. По версии следствия, для завладения деньгами он совершил подрыв гранаты, однако не смог довести до конца свой умысел благодаря грамотным действиям профессиональных инкассаторов.

Joe Gratz Суд

Как сообщили сегодня, 5 сентября, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, 47-летний Александр Малышев обвиняется в покушении на убийство, разбое, незаконном обороте оружия, уничтожении идентификационного номера транспортного средства и неправомерном завладении государственным регистрационным знаком транспортного средства.

Как следует из материалов дела, нападение произошло ночью 18 сентября 2015 года на территории завода «Пепси Кола» в 5-м Верхнем переулке в промзоне на севере Петербурга. По версии следствия, при загрузке денежных средств в инкассаторский автомобиль Малышев бросил гранату, в результате чего два инкассатора получили осколочные ранения.

«Обвиняемый не смог похитить денежные средства в ввиду того, что после взрыва потерпевшие укрылись за автомобилем, а его двери заблокировал водитель», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, Малышеву грозит длительный срок тюремного заключения.