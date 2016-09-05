В Петербурге будут судить мужчину, бросившего гранату в инкассаторов
Санкт-Петербург, 5 сентября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Перед судом в Санкт-Петербурге предстанет мужчина, обвиняемый в нападении на инкассаторов в сентябре 2015 года. По версии следствия, для завладения деньгами он совершил подрыв гранаты, однако не смог довести до конца свой умысел благодаря грамотным действиям профессиональных инкассаторов.
Как сообщили сегодня, 5 сентября, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, 47-летний Александр Малышев обвиняется в покушении на убийство, разбое, незаконном обороте оружия, уничтожении идентификационного номера транспортного средства и неправомерном завладении государственным регистрационным знаком транспортного средства.
Как следует из материалов дела, нападение произошло ночью 18 сентября 2015 года на территории завода «Пепси Кола» в 5-м Верхнем переулке в промзоне на севере Петербурга. По версии следствия, при загрузке денежных средств в инкассаторский автомобиль Малышев бросил гранату, в результате чего два инкассатора получили осколочные ранения.
«Обвиняемый не смог похитить денежные средства в ввиду того, что после взрыва потерпевшие укрылись за автомобилем, а его двери заблокировал водитель», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, Малышеву грозит длительный срок тюремного заключения.