Москва, 5 сентября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. МВД при закупке в 2014—2015 годах автомобилей с «мигалками» нарушила законодательство, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

e-xpedition.ru Мигалка

Комиссия ФАС установила, что МВД в документации к аукционам устанавливало требования к сигнально-громкоговорящим установкам, которым соответствовала продукция только одного единственного производителя. Эти требования помешали участвовать в аукционе другим производителям, успешно поставляющим свою продукцию для нужд других министерств и ведомств.

Начальник управления ФАС по контролю сухопутного и морского вооружения и военной техники связи Андрей Грешнев указал на то, что установление тех требований к закупаемой продукции, в первую очередь, должно осуществляться применительно к функциональным характеристикам и эксплуатационным показателям.