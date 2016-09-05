Москва, 5 сентября, 2016, 13:56 — ИА Регнум. В Московской области на своей даче 5 сентября скончалась поэтесса, автор песен «Ветер», «Песня погонщика мула» и «Девушка из харчевни» Новелла Матвеева, сообщает РЕН ТВ.

Gadini Свечи

Поэту-барду был 81 год. Информации о месте и времени похорон пока нет.

Первый сборник стихов Матвеевой был издан в 1961 году, тогда же она вступила в Союз писателей СССР. Матвеева написала книги «Ласточкина школа», «Река», «Закон песен» и «Страна прибоя». В 2002 году стала лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства.