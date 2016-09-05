Таиланд, 5 сентября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Пограничники Таиланда задержали двух подозреваемых, готовивших к отправке в Австралию контрабандную партию марихуаны, заявил Прапан Чан-Эм, заместитель комиссара таможенной службы Таиланда, сообщает 5 сентября Online Reporters.

desktopwallpapers.org.ua Марихуана

Таможенной службе Таиланда стало известно, что на одном из складов провинции Чонбури, расположенной в восточной части Таиланда, находится крупная партия марихуаны, предназначенная для отправки в Австралию. Пограничники обнаружили три тонны марихуаны, которая была упакована в коробки с надписью «резиновые перчатки для использования в медицинских целях».

Как заявил один из задержанных, 64-летний гражданин Тайваня, он открыл компанию в провинции Чонбури по экспорту резиновых перчаток в 2007 году в качестве прикрытия для торговли наркотиками.