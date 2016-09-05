Петрозаводск, 5 сентября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. В Карелии с 16 сентября реконструкция автодороги Кочкома — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — госграница, связывающей Костомукшу с федеральной трассой «Кола», будет проходить в круглосуточном режиме. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 сентября, 4 сентября глава региона Александр Худилайнен проинспектировал начало работ.

Эдуард Мане. Дорожные рабочие на улице Берн. 1878

До ноября 2017 года дорожники должны построить фактически новый участок протяженностью 9 километров.

Напомним, реконструкция автодороги была включена в федеральную целевую программу развития республики до 2020 года. На приведение в порядок наиболее сложного участка от 35-го до 44-го километра из федерального бюджета выделено 847 млн рублей. По итогам конкурса подряд выиграла компания «Карелстроймеханизация». До ноября 2017 года дорожники должны построить фактически новый участок, который пересечет старую дорогу в трех местах. Трассу спрямят и возведут арочный мост через местную реку.

По словам исполнительного директора «Карелстроймеханизации» Бориса Жадановского, работы ведутся в соответствии с графиком, на строительстве задействовано необходимое количество техники и рабочих. Как отметил начальник республиканского управления автодорог Алексей Никитин, в следующем году планируется начать реконструкцию второго аварийного участка дороги, начинающегося прямо от федеральной трассы «Кола». Его стоимость оценивается порядка 2 млрд рублей, средства также будут выделяться из федерального бюджета по ФЦП развития Карелии.

По данным «Автомобильных дорог России», федеральная магистральная автомобильная дорога М18 «Кола» Санкт-Петербург — Мурманск — Борисоглебский имеет протяженность 1394 от Санкт-Петербурга до Мурманска и общую протяженность 1592 км от Санкт-Петербурга до Борисоглебского. Автотрасса проходит по территории Ленинградской области, Карелии и Мурманской области. Дорога была открыта в 1986 году и подчиняется «Росавтодору», покрытие дороги асфальтобетонное, имеет ширину проезжей части 7−8 метров, и на основном протяжении отсутствует разделительная полоса. Трасса проходит в условиях лесисто-болотистой и горно-лесистой местности, имеет подъезды к городам и поселкам городского типа: Назия, Сегежа, Апатиты, Шлиссельбург.