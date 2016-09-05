Путин назвал «бредом» слухи о нападении РФ на Прибалтику
Владивосток, 5 сентября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg назвал полным бредом сообщения о том, что Россия якобы намерена воевать со странами Прибалтики (Латвия, Эстония, Литва).
«Все здравомыслящие люди, которые реально политикой занимаются, понимают, что ссылки на угрозы со стороны России в отношении, скажем, Прибалтики — это полный бред, — сказал глава государства. — Мы что, собираемся воевать с НАТО, что ли?»
При этом Путин отметил, что в странах Североатлантического альянса проживает около 600 млн человек, а в России только 146 млн.
«Да, мы — крупнейшая ядерная держава, — говорит президент. — Но Вы что, реально предполагаете, что мы собираемся завоевать Прибалтику, используя ядерное оружие, что ли? Что за бред?»
Самое главное, подчеркнул глава государства, заключается в том, что власти РФ глубоко убеждены в том, что ничего нельзя делать вопреки воле народа.
«Некоторые наши партнеры, как будто, этого не понимают, — отметил Путин. — Когда вспоминают о Крыме, они стараются не замечать, что воля народа, проживающего в Крыму … была присоединиться к России».
Текст интервью опубликован на сайте Кремля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года Крым вернулся в состав РФ после референдума, на котором более 90% жителей полуострова высказались за выход из состава Украины.