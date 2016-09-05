Владивосток, 5 сентября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg назвал полным бредом сообщения о том, что Россия якобы намерена воевать со странами Прибалтики (Латвия, Эстония, Литва).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выдуманные угрозы

«Все здравомыслящие люди, которые реально политикой занимаются, понимают, что ссылки на угрозы со стороны России в отношении, скажем, Прибалтики — это полный бред, — сказал глава государства. — Мы что, собираемся воевать с НАТО, что ли?»

При этом Путин отметил, что в странах Североатлантического альянса проживает около 600 млн человек, а в России только 146 млн.

«Да, мы — крупнейшая ядерная держава, — говорит президент. — Но Вы что, реально предполагаете, что мы собираемся завоевать Прибалтику, используя ядерное оружие, что ли? Что за бред?»

Самое главное, подчеркнул глава государства, заключается в том, что власти РФ глубоко убеждены в том, что ничего нельзя делать вопреки воле народа.

«Некоторые наши партнеры, как будто, этого не понимают, — отметил Путин. — Когда вспоминают о Крыме, они стараются не замечать, что воля народа, проживающего в Крыму … была присоединиться к России».

Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года Крым вернулся в состав РФ после референдума, на котором более 90% жителей полуострова высказались за выход из состава Украины.