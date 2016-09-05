Екатеринбург, 5 сентября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге следствие выясняет обстоятельства стрельбы на улице Депутатской, расположенной в цыганском посёлке. В результате инцидента девять человек получили ранения, из них двое скончались, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба управления СКР по Свердловской области Возле дома Олега Шишова

Выстрелы разорвали субботнюю тишину около 17:00 по местному времени (15:00 мск) 3 сентября. Изначально речь шла о шестерых пострадавших. Затем цифра возросла до девяти. Их возраст — от 17 до 34 лет. 4 сентября двое скончались в реанимации.

А рано утром 5 сентября один из участников конфликта сдался властям. Олег Шишов, известный как ранее служивший в спецназе, бизнесмен, многодетный отец и участник войны в Чечне, пришёл в полицию. Он уверен: с его стороны была самооборона. Заявление о нападении на его дом неизвестных лиц он представил в полицию, и оно уже принято в разработку.

По оценкам некоторых наблюдателей, произошедшее можно сравнить с событиями под Сагрой, где летом 2011 года граждане вышли на защиту своих домов от приезжих бандитов. Есть и некоторые сходства: в частности, один из участников конфликта живёт, по данным некоторых СМИ, по поддельным документам. Но, как заявил сам Олег Шишов, причиной стал межличностный конфликт с представителем цыган. Это случилось в пятницу, 2 сентября. Затем по телефону последовали угрозы. А в субботу, 3-го, порядка 20 человек приехали к его дому и начали ломать ворота.

По словам Олега Шишова, они были вооружены холодным и огнестрельным оружием и угрожали находящимся внутри расправой. В доме были сам Шишов, его друг Александр Дутов и другие, и им пришлось обороняться, пишет портал Е1.Ru.

Среди приехавших были спортсмены. По словам Шишова, стрельбу якобы начали нападавшие. Дробью были ранены двое спортсменов из числа приехавших. 4 сентября один из них скончался в реанимации.

Во всей этой истории есть и ещё один любопытный штрих. Со стороны нападавших оказался некий Дмитрий — сожитель дочери друга Шишова. Именно с Дмитрием и возник конфликт 2 сентября. Получается, что причиной нашумевшего на всю страну ЧП стал бытовой конфликт, и Сагра здесь даже отдалённо ни при чём.

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Отметим, некоторые наблюдатели отнеслись к сведениям Олега Шишова скептически. При этом выслушать другую сторону не представляется возможным, так как, по данным СКР, они не спешили обращаться к правоохранителям. Установить личности приехавших удалось благодаря камерам видеонаблюдения, которые запечатлели номера машин.

Сейчас следствие изучает показания Шишова и его друга Александра Дутова. Если следователи установят вину хозяина дома, то будет решён вопрос о предъявлении обвинения и о мере пресечения.