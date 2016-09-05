Москва, 5 сентября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. 72% жителей России знают о проведении телевизионных дебатов в ходе предвыборной кампании, 28% — не знают. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Niaz Дебаты

Только каждый пятый гражданин РФ (20%) пристально следит за дебатами: уже смотрел дебаты и планировал смотреть следующие. 13% опрошенных смотрели, но далее их смотреть не планировали. Четверть населения, страны напротив, ещё не смотрела, но планировала их посмотреть.

Однако большая часть жителей России (43%) не смотрела дебаты и не планировала это делать в дальнейшем.

За последний месяц существенно выросла узнаваемость практически всех непарламентских партий. Только 2% респондентов не знают ни одной из политических партий, участвующих в дебатах.

Опрос проведен 26−29 августа 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.