Москва, 5 сентября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть пошли вверх после подписания Россией и Саудовской Аравией в целях стабилизации рынка нефти совместного заявления, свидетельствуют данные биржи The ICE Futures Europe.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В ходе торгов 5 сентября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре поднималась более чем на 5%, на максимуме баррель стоил $49,38. К 13:35 мск цены на нефть частично снизились: рост составил 2,376%, баррель торгуется по $47,97.

Ранее 5 сентября цены на нефть упали после пятничного роста на фоне слабой статистики по рынку труда США за август. Так, нефть Brent подешевела на $0,28, то есть на 0,6%. Стоимость барреля составляет $46,55. Нефть WTI снизилась на $0,27, то есть 0,61%. Баррель WTI стоил $44,17.