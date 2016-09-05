Екатеринбург, 5 сентября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. На Среднем Урале бывшему помощнику экс-депутата городской думы Екатеринбурга Сергею Чувакову суд сократил срок отбывания наказания на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда корреспонденту ИА REGNUM.

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Таким образом, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты Сергея Чувакова.

«О смягчении наказания ходатайствовали адвокаты осуждённого, которые представили справки о высшем образовании подзащитного, положительные характеристики и другие факты, которые могли бы стать смягчающими факторами. Ранее Сергей Чуваков должен был отбывать пять лет в местах лишения свободы, теперь этот срок составляет четыре года и десять месяцев», — сообщили в суде.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Сергей Чуваков был заподозрен в мошенничестве с квартирой пенсионерки Ольги Ледовской. В результате операций с недвижимостью трёхкомнатная квартира пенсионерки перешла в его собственность. Впоследствии Ольга Ледовская заподозрила обман и была жестоко убита. Однако в ходе следствия было установлено, что Сергей Чуваков к убийству пенсионерки не имеет никакого отношения.