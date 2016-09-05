Ереван, 5 сентября, 2016, 13:41 — ИА Регнум. С официальным визитом прибыл премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. В Ереванском аэропорту «Звартноц» его встретил премьер-министр Армении Овик Абраамян.

Photolure Георгий Квирикашвили воздаёт дань уважения памяти жертв Геноцида армян

По сообщению пресс-службы правительства Армении, после официальной церемонии встречи грузинская делегация во главе с Квирикашвили сразу направилась в мемориальный комплекс «Цицернакаберд», где воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян в Османской империи, а также посетил музей Геноцида.

После этого Квирикашвили посадил ель в «Алле памяти» рядом с мемориалом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках визита Георгий Квирикашвили проведет встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном и премьер-министром Овиком Абрамяном.

В состав правительственной делегации Грузии входят вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе и заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа.