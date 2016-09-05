Новосибирск, 5 сентября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Достопримечательности Новосибирской области не вошли в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот, следует из сообщения на сайте Банка России. Это значит, что регион не будет представлен на купюрах достоинством 200 и 2000 рублей.

Банк России Новосибирск не будет представлен на купюрах достоинством 200 и 2000 рублей

Наибольшее количество голосов в рамках второго этапа отбора жители России отдали за Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, скульптуру «Родина-мать-зовет!» и Мамаев курган в Волгограде, космодром Восточный и мост на острове Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр в Иркутске, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университете в Казани, Нижегородский кремль и Нижегородскую ярмарку в Нижнем Новгороде, музей-заповедник «Кижи» в Петрозаводске, Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкую Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.

Итоги второго этапа конкурса, который проходил с 5 августа по 30 августа и представлял собой соцопрос, подвели сегодня, 5 сентября. Как сообщают организаторы, опрос провел фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России — от Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6 тысяч респондентов из населенных пунктов всех типов — от сел до городов-миллионников. Опрос населения проводился в два этапа. Сначала из 49 городов были отобраны 20 наиболее популярных. Затем на основе выбора жителей России была сформирована финальная десятка. Все респонденты определялись случайным отбором. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные.

Новосибирская область была представлена тремя объектами — Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета, Новосибирским зоопарком и Бугринским мостом, но в топ-10 новосибирским символам войти не удалось.

«В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов», — подчеркнул глава фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.

Третий, финальный, этап отбора символов стартует сегодня, 5 сентября. Теперь из десяти претендентов предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах.