Минск, 5 сентября, 2016, 13:39 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

В течение двух лет система подготовки белорусских хоккеистов будет реформирована. Об этом 5 сентября заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Честно говоря, перед встречей я задумался, что мы, наверное, со своим нынешним хоккеем не заслуживаем столько внимания, сколько вы уделяете нашей стране. Но в ближайшие два-три года — сразу это не делается — мы порядок наведем в спорте в целом, и в хоккее в частности, разберемся со всеми функционерами, которые, наверное, немножко зажирели, как говорят у нас в Белоруссии, зажрались», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Лукашенко отметил, что, «по-народному говоря», не так уж плохо то, что белорусские хоккеисты продемонстрировали позорный уровень сейчас и не поехали с такой подготовкой на Олимпиаду. Руководитель постсоветской республики пообещал сделать не только выводы из провала выступления белорусской сборной в олимпийской квалификации-2018, но также принять кадровые решения.

«С моей точки зрения, так и должно было случиться, потому что мы же помним, как команда играла на последнем чемпионате мира в мае этого года — отскочили в последнем матче. И вместо того, чтобы все лето заниматься и готовиться к этим Играм, они, видимо, на югах отдыхали. Поэтому так и получилось: кто хотел выиграть и поехать на Олимпиаду, тот выиграл», — сообщил президент.

«Мы очень серьезно, что касается концепции, тактики, стратегии хоккея, проигрываем заокеанским спортсменам. Нам надо серьезнейшим образом обратить внимание на систему подготовки спортсменов, и хоккеистов прежде всего, заимствуя опыт канадцев и американцев — они играют совершенно в другой хоккей, — констатировал он. — Мы и россияне, да и европейцы начинают отставать, играем по старинке. Это касается особенно белорусского хоккея».

Лукашенко обратил внимание на низкую мотивацию игроков из-за низкой конкуренции в команде, а также необходимости уделять больше внимания подготовке резерва. По его мнению, кадры в спорте решают всё. Он сообщил Фазелю: «Я уже поручил серьезное внимание обратить на кадры, которые сегодня заняты в спортивной индустрии, особенно в хоккее, потому что это очень популярный, можно сказать, национальный вид спорта, вместе с футболом, и самый массовый. Вы видите, как зрители воспринимают все это».

Глава государства снова предложил принять чемпионат мира по хоккею, отметив, что инфраструктура была создана ещё к ЧМ-2014 в Минске. И «если будет принято такое решение, мы достойно проведем этот чемпионат мира».

Рене Фазель, в свою очередь, отметил, что МФК всерьез рассматривает возможность проведения в Белоруссии чемпионата мира по хоккею в 2021 или 2022 году. Он также сообщил, что у белорусских хоккеистов есть все шансы подготовиться к будущим турнирам.

Как сообщало ИА REGNUM, Чемпионат мира по хоккею 2014 года в Минске стал важным пропагандистским мероприятием, призванным не столько продемонстрировать спортивные результаты постсоветской республики, сколько изменить её негативный имидж на Западе. Выступление белоруской сборной на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро отметилось весьма скромным результатом (одна золотая медаль, четыре серебряные и четыре бронзовые) и сопровождалось «допинговым скандалом».