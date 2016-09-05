Рига, 5 сентября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. В июле 2016 года количество зарегистрированных нуждающихся людей в Латвии сократилось почти на 2000 человек, об этом свидетельствуют данные Министерства благосостояния страны, сообщает LETA.

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Так, в июле 2016 года статус нуждающихся имели 2,26% населения, в июне — 2,37%. В мае такой статус был у 2,49%, в апреле — у 2,61%, в марте — у 2,63% населения. В свою очередь в феврале после нескольких месяцев падения число зарегистрированных нуждающихся в Латвии выросло и составило 2,64%, тогда как в январе и декабре этот показатель составлял 2,6%. В ноябре 2015 года количество зарегистрированных нуждающихся людей в стране составляло 2,62%, а в октябре, сентябре и августе — 2,65%.

В июле в стране было 44 306 нуждающихся человек. Однако, как свидетельствуют данные Центрального статистического управления, на основе которых Минблаг производит расчеты, в июле по сравнению с июнем число живущих в стране людей уменьшилось на 1700 человек: в июле в стране проживали 1 959 900 человек, в июне — 1 961 600.

В июле также сократился объем социальной помощи, которую выплачивают самоуправления. В целом на социальные пособия самоуправления в июле потратили 2 244 858 евро, тогда как в июне — 3 809 189 евро. Также в июле на 5908 до 35 350 человек сократилось число получателей пособий.

Напомним, согласно определению правил Кабинета министров №299, семье предоставляется статус нуждающейся, если официальный доход семьи за последние три месяца не превышает 128 евро в расчете на одного члена семьи.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным Eurostat за первый квартал 2016 года Латвия заняла второе место в ЕС по сокращению числа работающих жителей — количество работающих уменьшилось на 0,1%, большее сокращение числа работающих в первом квартале было только в Польше — 0,5%.

В свою очередь, трудоспособное население Латвии каждый год сокращается на 20 тысяч человек, которые эмигрируют в поисках работы и лучшей жизни. Таким образом, отток из страны людей является одной из причин периодического статистического уменьшения нуждающихся и безработных.

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