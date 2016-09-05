Пекин, 5 сентября, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид бен Абдель Азиз аль-Фалих на полях саммита G20 в Китае подписали совместное заявление в целях стабилизации нефтяного рынка и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в отрасль. Об этом, как передает ПРАЙМ, говорится в выдержке из документа.

Philippe Put Добыча нефти

«Министры отметили особую важность конструктивного диалога и тесного взаимодействия между крупнейшими странами-производителями в целях поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе, — говорится в заявлении. — В этой связи министры договорились действовать совместно или в кооперации с другими производителями нефти».

В документе также отмечается, что Новак и Азиз аль-Фалих договорились продолжить консультации по ситуации на рынке черного золота и создать совместную мониторинговую рабочую группу, которая будет отслеживать фундаментальные показатели рынка нефти.

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