Москва, 5 сентября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Банк России назвал десятку финалистов в конкурсе на символ новых российских банкнот достоинством 200 и 2000 рублей, сообщает 5 сентября пресс-служба регулятора.

Alex Zelenko Владимир. Успенский собор

Наибольшее количество голосов жители России на втором этапе отбора отдали Владимиру (Золотые ворота иУспенский собор), Волгограду (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), а также космодром «Восточный» в Амурской области и Русскому мосту во Владивостоке.

В число финалистов также вошли озеро Байкал, Казанский кремль, Нижегородские кремль и ярмарка, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра и бабр — мифический зверь, украшающий герб Иркутска.

Третий, финальный этап отбора начнется 5 сентября. Из десятки лидеров жители России должны будут выбрать два символа, они появятся на новых банкнотах.