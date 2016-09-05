Саратов, 5 сентября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Председатель комитета дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Саратова Булат Гайнанов принял решение покинуть свой пост не потому, что горожане предъявили ему претензии к дорожным работам внутри дворов, а из-за резкой критики первого заместителя главы администрации президента РФ Вячеслава Володина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Вид из окна во двор

5 сентября пресс-служба мэрии проинформировала об отставке Гайнанова и о том, что заявление об увольнении уже подписано сити-менеджером Валерием Сараевым.

Согласно официальным данным, в результате ряда встреч с жителями, посвященных реализации программы благоустройства города и ремонта городских дорог, саратовцы высказали ряд замечаний к организации работ, недостаточному контролю за их качеством, несвоевременностью их исполнения. В связи с этим Булат Гайнанов написал заявление об отставке.

Исполнять обязанности председателя комитета будет Геннадий Свиридов, который до настоящего времени трудился заместителем председателя комитета.

В этой связи стоит отметить, что СМИ настаивают на том, что главной причиной увольнения по собственному желанию в преддверии выборов в Госдуму 18 сентября 2016 года стала жесткая критика со стороны первого заместителя главы администрации президента Вячеслава Володина, который 1 сентября во время встречи с жителями дома №25/1 по улице Лермонтова прилюдно отчитал Гайнанова и сити-менеджера Саратова Валерия Сараева за использование низкокачественных материалов при ремонте дворов.