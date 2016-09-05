Хельсинки, 5 сентября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. В Финляндии около 44% прошений о предоставлении убежища получают отказ. В 2015 году власти отвергли порядка 7,4 тыс. заявок, в этом году эта цифра возросла до 17,5 тыс. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает финское издание The Helsinki Times со ссылкой на заявление Миграционной службы страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Около 14 тыс. просителей убежища ожидают в настоящее время рассмотрения их заявки. Как заявил глава Миграционной службы Финляндии Эско Репо, к концу года власти должны рассмотреть все заявки об убежища тех мигрантов, которые прибыли в страну в 2015 году.

Согласно прогнозу Министерства внутренних дел Финляндии, в 2016 и 2017 годах в страну прибудет порядка 10 тыс. просителей убежища.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 7 тыс. просителей убежища покинули Финляндию в течение 2015 года. За прошедший год в Финляндию приехали около 32,5 тыс. просителей убежища, из них с российской стороны — 694 человека.