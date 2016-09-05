Москва, 5 сентября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Для повышения прозрачности российской банковской системы банкам следует сделать информацию о рисках открытой, ЦБ действует в интересах добросовестных банков и клиентов кредитных организаций. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев, комментируя информацию о планах Банка России ввести обязанность для банков по раскрытию своей отчетности и информации о рисках.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Данные нормы нужны, прежде всего, для повышения уровня прозрачности российской банковской системы, соответственно, регулятор действует и в интересах потребителей, и в интересах добросовестных участников рынка», — отметил он.

По мнению Шиляева, банки будут предпринимать попытки утаить истинные данные своей отчетности. «Попытки скрыть подобную информацию, безусловно, будут, поскольку в системе остается немало кредитных организаций, по деятельности которых могут возникнуть серьезные вопросы. Но и регулятор, и деловое сообщество, которое получит принципиально новые данные для анализа, смогут более эффективно находить злоупотребления», — подчеркнул эксперт.

Серьезного изменения поведения потребителей финансовых услуг в связи с доступностью информации о банках ожидать не стоит, считает Шиляев. «Мы не ожидаем, что в связи с новыми нормами произойдет какое-то радикальное изменение поведения банковских клиентов, поскольку массовый потребитель не обращает внимания на отчетность, это более актуально для профессиональных участников рынка. Какие-то изменения могут произойти в корпоративном сегменте бизнеса, но в целом банковская система в результате станет более стабильной», — заключил он.

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Ранее стало известно, что регулятор намерен обязать кредитные организации раскрывать дополнительные данные о своих рисках. Речь идет о таких данных, как объем реструктурированных ссуд, обременение активов, объем кредитов компаниям, не ведущим реальной деятельности, зарубежный бизнес, а также запрет на проведение отдельных операций. Предусматривается, что такая мера начнет действовать с 1 января 2017 года, пишет «Коммерсант». Сейчас банки направляют такую информацию только в ЦБ, которые занимается банковским надзором.