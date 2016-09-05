Ашхабад, 5 сентября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Туркменские власти ввели запрет на ввоз на территорию страны современных мобильных телефонов. Как пишет сайт «Хроника Туркменистана», для того, чтобы иметь возможность использовать новый сотовый телефон, гражданам страны и иностранцам нужно заранее получить специальное разрешение Межведомственной комиссии по радиочастотам при правительстве Туркмении.

(сс) hawkHD Телефон

Туркменские правозащитники отмечают, что, несмотря на то, что запрет основан на правительственном распоряжении, принятом еще в 1999 году, и должен касаться только ввоза техники в промышленных масштабах, сотрудники Таможенной службы Туркмении отбирают у некоторых прибывающих в страну граждан их мобильные телефоны.

Напомним, что Туркмения является самым закрытым государством среднеазиатского региона. По информации правозащитников, получить туркменскую визу иностранным журналистам практически невозможно, желающие посетить Туркмению туристы также испытывают аналогичные сложности, а в случае, если их все же пускают на территорию страны, обычно к ним прикрепляют специального гида — сотрудника местных спецслужб, который позволяет им посещать только определенные места и фотографировать только то, что разрешено местными властями.