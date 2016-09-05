Рига, 5 сентября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) 3 и 4 сентября в эксклюзивной экономической зоне Латвии идентифицировали корабли и подводные лодки Военно-морского флота России, сообщается на странице НВС в Twitter.

bastion-opk.ru Дизельная подлодка «Старый Оскол»

Так, НВС Латвии утверждают, что 3 сентября, в эксклюзивной экономической зоне Латвии, в 10 морских милях от границы латвийских территориальных вод, были замечены российские подлодки классов Kilo и Finik. А 4 сентября, в 22 морских милях от границы латвийских территориальных вод замечен корабль ВМФ РФ класса Parchim, а в 23 милях от границы — российская подводная лодка.

Также в воскресенье, 4 сентября, в 20 морских милях от границы латвийских территориальных вод замечен российский военный корабль SS-750 класса Kashtan.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за последний год, по утверждению НВС Латвии, самолеты и корабли вооруженных сил России приближались к границам Латвии 395 раз. Национальные вооруженные силы зафиксировали 349 полетов самолетов РФ, а также 46 случаев, когда российские корабли приближались к морской границе Латвии.

В свою очередь Российская Федерация неоднократно подчеркивала, что все полеты российских воздушно-космических сил и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами. Ни одного случая пересечения границы Латвии военными кораблями и самолетами РФ не зафиксировано.