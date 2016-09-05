Токио, 5 сентября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Трое тайваньских мужчин были арестованы в Японии по подозрению в контрабанде 154 килограммов психостимуляторов стоимостью 10,78 млрд иен (более 100 млн долларов), заявил Департамент столичной полиции (MPD) Японии, сообщает 5 сентября The Mainichi. В соответствии с заявлением MPD, трое мужчин прибыли с контрабандой психостимуляторов в грузовом судне, причалившем в Токио Кото Уорд 7 июля, из китайской провинции Гуандун. Контрабанда психотропных веществ была спрятана в партии осветительных приборов. 24 июля, полиция арестовала трех мужчин, после того, как они вышли со склада с 5 килограммами психостимуляторов. Задержанная контрабандная партия психотропных веществ стала второй по величине за последние несколько лет. Около 240 килограммов наркотиков было изъято в Японии в 2013 году.