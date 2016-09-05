Рига, 5 сентября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. В Латвии продолжает сокращаться удельная доля жителей трудоспособного возраста, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ), сообщает LETA.

Метсю Габриэль. Старушка с книгой (фрагмент)

Так, если в 2010 году в трудоспособном возрасте были 64,7% латвийцев, то в 2015 году их удельная доля сократилась до 62%, а в 2016 году — до 61,5%.

Также стало известно, что, несмотря на постепенное повышение пенсионного возраста, в Латвии растет удельная доля пенсионеров. В 2010 году старше трудоспособного возраста в Латвии были 21,1% населения, в 2015 году — 23%, а в 2016 году — 23,3%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 1990 года число латвийских жителей сократилось более чем на 20%, а возраст 40% жителей Латвии превышает 50 лет, говорится в докладе «Стратегия активного старения для более продолжительного и качественного трудового стажа в Латвии», подготовленном Министерством благосостояния. Кроме того, эта возрастная группа формирует 30% всего трудоспособного населения.

Демографические прогнозы на будущее свидетельствуют о том, что население Латвии и впредь будет сокращаться и стареть. К 2030 год доля жителей трудоспособного возраста снизится почти на 7 процентных пунктов, в свою очередь доля трудоспособных жителей в возрасте старше 50 лет увеличится почти до 33,6%.

В отчете также сказано, что в связи со снижением числа молодых работников важным трудовым ресурсом следует считать людей в возрасте более 64 лет. Старение населения в большей степени связано с меньшим числом молодых жителей, чем с ростом продолжительности жизни. Также на демографическую ситуацию влияет низкий уровень рождаемости.

Напомним, по данным Центрального статистического управления, ежедневно из Латвии на жительство в другие страны переселяются 52 человека, а умирают в среднем 78 человек, в то время как рождаются только 60.

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