Оренбург, 5 сентября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Оренбургская область получила 246 тысяч доз для иммунизации взрослого населения (60% от планируемого объема) и 96 тысяч доз для иммунизации детского населения (35,5% от заявленного количества). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минздраве, началась прививочная работа в рамках национального календаря.

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В 2016 году планируется привить за счет средств федерального бюджета 660 тысяч человек, относящихся к этим группам населения (250 тысяч детей и 410 тысяч взрослых), что составит 32,9% от совокупного населения региона.

Вице-губернатор — заместитель председателя правительства области по социальной политике Павел Самсонов подчеркнул значимость широкого оповещения населения о важности прививочной кампании, ее своевременности. По его словам, всем жителям, а также руководителям предприятий и учреждений, независимо от правовой формы собственности, необходимо серьезно задуматься опрофилактике гриппа, ведь осложнения, тяжелейшим из которых является пневмония, чаще всего возникают у непривитых граждан.

Современные вакцины против гриппа производятся по новым технологиям, включают в свой составименно те варианты возбудителей гриппа, А и В, которые прогнозно будут определять заболеваемость гриппом в эпидемический сезон. Обязательно всостав вакцин входит тип, А H1N12009, который в последние годы дает наиболее выраженное клиническое течение и осложнения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, с ноября 2015 года по март 2016 года зарегистрировано более 180 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, что соответствует аналогичному периодуэпидсезона 2014−2015 гг. За весь период мониторинга циркуляции вирусов гриппа и ОРВИ проведено более 2,5 тысяч исследований материала от больных. Порезультатам идентифицировано 523 вируса гриппа, из которых 99,4% пришлось надолю вируса гриппа A (H1N1)2009.

При оценкеэпидемиологической эффективности вакцинации против гриппа установлено, заболеваемость гриппом в период эпидподъема среди непривитых была в 11 раз выше, чем среди привитых, что свидетельствует об очевидной результативности вакцинации против гриппа, ее выраженном медицинском и социально-экономическом эффекте.