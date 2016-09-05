Москва, 5 сентября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. В Москве на строительство 15 объектов культуры выделяют около 14,5 млрд рублей, заявил глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев. По его словам, строительные работы должны быть завершены до 2018 года, сообщает пресс-служба ведомства.

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«В 2016 году — два объекта (в I полугодии один объект был сдан — установлены бюсты летчикам-космонавтам дважды Героям Советского Союза), в 2017 году — четыре объекта, в 2018 году — девять объектов», — уточнил Бочкарев.

Чиновник уточнил, что выделяемые средства предусмотрены в рамках реализации программы на строительство объектов культуры на трехлетний период.

Напомним, согласно планам властей города, до 2020 года в Москве введут 18 новых объектов культуры.