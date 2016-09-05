Рига, 5 сентября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Несмотря на то, что латвийские производители молочных, мясных и рыбных продуктов, после введения ответного продовольственного эмбарго со стороны РФ, активно искали и находили новые рынки сбыта, не все из них удалось удержать. В связи с чем необходима более активная поддержка со стороны государства, говорится в подготовленном Министерством земледелия докладе, сообщает LETA.

Клодт Михаил Константинович.Три коровы

В докладе отмечается, что в период с января 2015 года по июнь 2016 года реализация молочных продуктов была начата на 20 новых рынках, куда было направлено продукции на 3,7 млн евро, что составляет 1,6% от всей стоимости экспортируемой молочной продукции. В настоящее время из новых рынков активными остаются 16. Лучше всего идут дела идут на таких экспортных направлениях, как Турция, ОАЭ, Япония, Иордания, Грузия, Киргизия, Китай.

Так, экспорт мясной продукции в указанный период был начат на девяти новых рынках. Его стоимость оценивается в 1,9 млн евро, что составляет 1,8% от общей стоимости экспортируемых мяса и мясной продукции. Однако к концу первого полугодия 2016 года удалось сохранить только один рынок — Косово. Вместе с тем удалось значительно нарастить объемы экспорта на ранее существовавшие рынки — Бельгию, Чехию, Францию, Норвегию, Узбекистан, Испанию.

В сегменте мороженой рыбы экспорт был начат на десяти новых рынках. Его стоимость — 0,26 млн евро, что составляет 0,2% от общей стоимости всей экспортируемой продукции. Однако в 2016 году сохранился только один новый рынок — Сербия. Экспортные объемы удалось нарастить на уже освоенные рынки Португалии и Грузии.

В свою очередь в сегменте рыбных консервов в течение полутора лет экспорт был начат на 11 новых рынках, из которых активными остались четыре — Китай, Египет, Гонконг и Сомали, а также стали осваиваться новые рынки — Панама, Папуа-Новая Гвинея и Ирак. Общая стоимость экспорта оценивается в 0,4 млн евро, что составляет 0,3% от общей стоимости всей экспортируемой продукции.

Хотя производители молочных, мясных, рыбных продуктов нашли новые рынки сбыта, их освоение является медленным и дорогостоящим процессом, так как экспортерам необходимо пройти проверки и получить сертификаты, что занимает много времени, говорится в докладе.

Вывод Министерства земледелия: чтобы производители продуктов питания и впредь могли осваивать новые рынки, а также укреплять позиции на уже существующих, необходимо открыть государственные представительства на важнейших продовольственных направлениях, обеспечивать соответствующей информацией целевые страны, а также оказывать поддержку со стороны государства большим и экспортоемким предприятиям пищевой промышленности в освоении новых рынков сбыта.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство земледелия Латвии подготовило расчеты, согласно которым из-за ответного эмбарго РФ к концу 2016 года убытки молочных хозяйств достигнут 132,7 млн евро, а в случае продления санкций в течение 3,5 лет показатель достигнет 233,5 млн евро. В отрасли свиноводства убытки к августу 2016 года достигнут 23 млн евро, а в случае продления эмбарго — 33,2 млн евро. Для рыбопереработчиков российское эмбарго означает сокращение экспорта на 24,9 млн евро, для производителей рыбных консервов сокращение экспорта составит 53,7 млн евро.

Напомним, Латвия является активным участником санкций ЕС и США против России. В ответ РФ применила антисанкции в отношении тех стран, что оказывают санкционное давление на Россию, в первую очередь, против продовольственного импорта из них на российский рынок, в результате чего Латвия несет огромные финансовые потери.

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