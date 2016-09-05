Киев, 5 сентября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. В территориальных водах Украины бойцы спецподразделения «Альфа» совместно с представителями пограничной службы и полиции провели спецоперацию по освобождению заложников с турецкого судна Mehmet Unlu. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба СБУ, передает ИА REGNUM .

Фото пресс-службы СБУ

«4 сентября с судна, шедшего под флагом Турции с грузом металлоконструкций из Николаева в Иорданию, поступил сигнал SOS. По предварительной информации, около полуночи два члена экипажа совершили на судне драку и нанесли ножевые ранения четырем коллегам. Трое из раненых — в состоянии средней тяжести. Затем злоумышленники обесточили судно и захватили в заложники пять человек. Часть экипажа забаррикадировалась, скрываясь от нападавших», — говорится в сообщении.

Бойцы «Альфы» задержали преступников, в результате спецоперации никто не погиб. «После экстренного совещания антитеррористического штаба СБУ в Одесской области, в которой также участвовали представители пограничной службы, полиции, ГосЧС и администрации порта «Южный», было принято решение о силовом освобождении захваченных членов экипажа. В результате удачного штурма турецкого судна сотрудники спецподразделения «Альфа» освободили заложников и задержали преступников. Турецким морякам, которые получили ножевые ранения, оказана первая медицинская помощь», — информирует СБУ.

Кроме того, Госпогранслужба Украины информирует, что в спецоперации по освобождению заложников была задействована тактическая группа одесского отряда морской охраны. «От одесского отряда морской охраны в район, где находилось судно, была выслана тактическая группа. Корабль «Павел Державин» и катер «Дарница» морской охраны Госпогранслужбы совместно с группой были приведены в готовность действовать в рамках плана по ликвидации террористической угрозы. Также пограничники организовали взаимодействие и с другими судами, которые прибыли в указанный район для соответствующих действий и спасения экипажа», — говорится в материале.

Украинская полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 278 (угон или захват морского судна) Уголовного кодекса Украины. Идет следствие.

Напомним, 2 сентября 2016 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что 35 бойцов специального подразделения полиции КОРД прошли профессиональную подготовку и получили соответствующие сертификаты ФБР. По его словам, спецбойцы отправятся на службу в Житомирскую и Одесскую области. Подготовка остальных спецназначенцев КОРД и формирование личного состава завершится к октябрю 2017 года. «Финансирование — за счет государственного бюджета и донорской помощи США», — сказал Аваков.

Министр также проинформировал, что следующими регионами, где появятся бойцы КОРДа, станут Донецкая и Ровенская области.