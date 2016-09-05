Рига, 5 сентября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Для обеспечения безопасности Кабинета министров Латвии меры по охране здания правительства будут ужесточены — на проходной будет установлен рентген, что позволит изучать содержимое проносимых сумок и багажа, сообщает LETA.

Snufkin Содержимое сумки

Проверку будут проходить как посетители, так и сотрудники Кабинета министров.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ноябре 2015 года Лиелварде (Латвия) стала местом проведения крупных учений НАТО — число задействованных солдат превысило тысячу, из них порядка 800 военнослужащих представляли Великобританию. Помимо этого, в рамках тренировочных миссий, латвийский Кабинет министров прошел обучение, на случай «российской агрессии».

Отметим, в Оборонной концепции Латвии, РФ открыто названа потенциальным противником.

В рамках подготовки к учениям, летом 2015 года завершился процесс «фундаментального улучшения», как его назвали в сообщении Кабинета министров, условий и систем безопасности здания латвийского правительства. По словам тогдашнего директора Госканцелярии Элиты Дреймане, эти и другие меры позволят более надежно защитить государственную тайну.

За последние три года введены в эксплуатацию единая система магнитных карт-пропусков, проверка посетителей, современная система пожарной безопасности. Также модернизации подверглась система видеонаблюдения — как снаружи, так и внутри здания правительства. Замене также подлежали сейфы — теперь они отвечают требованиям НАТО и Евросоюза. Особо важные бумаги теперь хранятся в новых помещениях. На случай чрезвычайных ситуаций имеется и собственный электрогенератор, позволяющий обеспечить автономность Кабмина.

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