Иркутск, 5 сентября, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Приангарье примет участие в развитии нового туристического маршрута и продвижении межрегионального бренда на мировом рынке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приангарья.

geralt Кольца на воде

«В реализации проекта «Восточное кольцо России» примут участие 12 регионов Сибири и Дальнего Востока. Для Приангарья это еще одна возможность развития туризма. Сегодня мы наблюдаем рост интереса к достопримечательностям Сибири у жителей восточных стран. Интеграция Иркутской области в федеральный проект обязательно принесет результаты и положительно скажется на развитии туризма и экономике региона», — сообщил заместитель председателя областного правительства Антон Логашов по итогам участия во втором Восточном экономическом форуме, который прошел во Владивостоке.

Напомним, в рамках мероприятия было подписано соответствующее соглашение между министром культуры России Владимиром Мединским, руководителем Ростуризма Олегом Сафоновым и губернаторами 12 регионов Сибири и Дальнего Востока. Соглашение предполагает финансирование проектов «Восточного кольца России» в рамках федеральных целевых программ Минкультуры России и Ростуризма.

Стоит отметить, что «Восточное кольцо России» является межрегиональным проектом, включенным в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 гг.)». Цель проекта — объединить природные, этнографические и культурные достопримечательности Сибири и восточных территорий России. По аналогии с «Золотым кольцом России» проект должен создать туристическое пространство с маршрутами, позволяющими туристам посетить наиболее интересные места. Специалисты агентства по туризму Иркутской области разрабатывают предложения по формированию маршрута на территории региона. В перечень могут войти озера и реки, этнографические и другие музеи, объекты зодчества.