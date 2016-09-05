Черкесск, 5 сентября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. День образования Карачаево-Черкесии будут отмечать жители республики 7 сентября. Указом временно исполняющего обязанности главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова этот день объявлен нерабочим днем, сообщили ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе главы региона. Кроме того, 7 сентября будет отмечаться и День города Черкесска.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Центральная площадь Карачаево-Черкесии

Во всех муниципальных городах и районах Карачаево-Черкесии пройдут праздничные мероприятия, посвященные этим двум праздникам.

Отметим, выходным День республики был объявлен и в прошлом году. Карачаево-Черкесия образована 16 мая 1992 года. На территории республики на 1 января 2016 года проживают более 467 тысяч человек свыше 80 национальностей, более 123 тысяч из них живут в столице субъекта — Черкесске. По данным всероссийской переписи 2010 года, около 41% жителей региона являются представителями карачаевской национальности. Следующим по численности народом являются русские — около 31,6%, черкесы составляют 11,9% населения, абазины — 7,8%, ногайцы — 3,3%, число представителей каждой из остальных национальностей не превышает трех тысяч.

В сентябре традиционно отмечают дни республик и другие субъекты Северо-Кавказского федерального округа. Так, 1 сентября в Кабардино-Балкарии прошли торжества по случаю 95-й годовщины государственности.

На торжества в честь этой даты приехали такие почетные гости, как полномочный представитель президента России в СКФО, Герой России Олег Белавенцев, президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, первый заместитель Министра культуры Российской Федерации Владимир Аристархов, официальные делегации Санкт-Петербурга, субъектов Юга России, Северного Кавказа, региональные духовные лидеры.