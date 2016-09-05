Вашингтон, 5 сентября, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Наибольшей популярностью в сегменте компактных машин у жителей США пользуется японская Honda Civic, в августе проданная в количестве 32 807 единиц, сообщает издание «Колеса.ру».

super-car.jhfree.net Honda Civic

Предыдущий бестселлер, Toyota Corolla, был продан в количестве 30,7 тыс. штук. В целом с начала года в США было реализовано 255,6 тыс. единиц Honda Civic, что превышает показатель прошлого года на 15,4%. По итогам июля модель также показала максимальные продажи в сегменте. Toyota Corolla с начала года приобрели 244,7 тыс. американцев.

В пятерку лидеров рынка компактных автомобилей по итогам последнего летнего месяца вошли Chevrolet Cruze (22,3 тыс. единиц), Hyundai Elantra (20,7 тыс. единиц) и Nissan Sentra (14,2 тыс. единиц). За ними идут Ford Focus, VW Jetta и Kia Forte.